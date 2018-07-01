انطلاق فعاليات مؤتمر التعليم العالي التقني والجامعي في ليبيا

انطلقت أمس السبت فعاليات مؤتمر التعليم العالي التقني والجامعي في ليبيا، وذلك بإستضافة كلية التقنية الكهربائية والإلكترونية بنغازي .

وشارك في المؤتمر الذي جاء تحت شعار ( الواقع وأفاق التطوير) والذي حضرته قناة ليبيا، أكثر من 150 باحثاً وأستاذاً جامعياً من مختلف المدن الليبية، حيث شمل المؤتمر تقديم أكثر من 23 ورقة علمية مقسمة على أربع محاور منها، واقع التعليم العالي في ليبيا، وارتباط مخرجات التعليم العالي بسوق العمل في ليبيا، إلى جانب تجارب عالمية وإقليمية في التعليم العالي، ومستقبل التعليم العالي في ليبيا وآفاق تطويره.

يشار إلى أن مؤتمر التعليم العالي التقني والجامعي في ليبيا ، يستمر لمدة يومين بمدرج كلية التقنية الكهربائية والإلكترونية بنغازي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا