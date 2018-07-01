بمشاركة ليبيا تنطلق اليوم قمة الاتحاد الأفريقي

تنطلق اليوم الأحد في العاصمة الموريتانية نواكشوط أعمال القمة العادية الحادية والثلاثين للاتحاد الأفريقي بمشاركة حوالي 40 رئيس دولة أفريقية والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وتناقش القمة التي تتواصل ليومين ملف الهجرة غير الشرعية التي تعاني منها بعض الدول الأفريقية مثل ليبيا الجزائر والمغرب التي يقصدها عشرات الآلاف من المهاجرين، الذين يعبرون الصحراء الكبرى أملا في الوصول إلى أوروبا.

كما تناقش القمة جملة من الموضوعات الأخرى بينها إيجاد سبل محاربة الإرهاب والجماعات الإرهابية لا سيما في ليبيا وشمال مالي ودول مجاورة أخرى.

ووصل رئيس حكومة الوفاق فايز السراج ، مساء السبت إلى العاصمة الموريتانية نواكشوط لحضور اعمال القمة حيث يمثل ليبيا في هذه القمة وفد رفيع المستوى يضم الى جانب السراج، وزير خارجية الوفاق محمد طاهر سيالة، وممثل ليبيا في الاتحاد الإفريقي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع بوابة افريقيا الاخبارية