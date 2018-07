بلدية مصراتة تختتم فعاليات الملتقى الوطني الليبي

المتوسط – أحمد جمال

اختتمت بلدية مصراتة أمس السبت، فعاليات الملتقى الوطني الليبي الذي يقيمه مركز الحوار الإنساني، بإشراف ورعاية المجلس البلدي مصراتة.

وأوضح الحساب الرسمي لبلدية مصراتة عبر فيس بوك، أن الملتقى تناول عدد من القضايا الوطنية بالشأن العام الليبي، منها قضايا الأمن والدفاع، والأولويات الوطنية، وتوزيع السلطات، والعملية الدستورية والمسار الانتخابي.

وشارك في الملتقى، عضوي المجلس البلدي؛ محمد التومي وهناء خضورة، إلى جانب أسامة بادي وكيل الديوان ، وممثلين عن المؤسسات الرسمية، والمكونات الاجتماعية بالبلدية، ونشطاء مستقلين مهتمين بالشأن العام.

وخلص الملتقى إلى تجميع مجموعة من الأفكار؛ والأراء، والملاحظات، حول المحاور المطروحة للنقاش، ليتم تلخيصها ووضعها في صورة مبادئ ومخرجات تمثل ما تراه مصراتة حول القضايا الوطنية المطروحة.

