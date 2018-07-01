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بيروني: لا قواعد إيطالية جنوب ليبيا 

تم النشر منذُ 11 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نفى السفير الإيطالي لدى ليبيا، جوزيبي بيروني، السبت، نية بلاده إنشاء قاعدة عسكرية في الجنوب الليبي.

وأكد “بيروني” عبر تغريدة على حسابه الرسمي بـ”تويتر” على أن كل ما يثار حول إنشاء قواعد عسكرية إيطالية جنوب ليبيا عبارة عن أخبار مزيفة.

وأوضح السفير الإيطالي أن وزارة الداخلية الإيطالية تقود برنامج الاتحاد الأوروبي الهادف إلى تقوية السيادة الليبية وإمكانات وقدرات حرس الحدود لمكافحة تجار البشر، مُشيراً إلى أنه مُعلن للجميع منذ فترة.

وجاء نفي السفير بعد أن حذّرت القيادة العامة للجيش الوطني في بيان لها من محاولة بعض الدول إنشاء وجود عسكري في بعض مناطق الجنوب.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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