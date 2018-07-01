“بيروني” ينفي نية إيطاليا إنشاء قاعدة عسكرية جنوب ليبيا

العنوان-طرابلس

نفى السفير الأيطالي ” جيوسيبي بيروني ” في ليبيا عبر تغريدة له بموقع تويتر السبت ، نية إيطاليا إقامة قاعدة عسكرية في جنوب ليبيا.

وقال بيروني على تويتر :

“إن الشائعات والأخبار حول القاعدة العسكرية الإيطالية هي أخبار مزيفة ، مضيفًا أن وزارة الداخلية في بلاده تقود برنامج الإتحاد الأوروبي لتعزيز سيادة ليبيا ، وأمن الحدود لمحاربة شبكات المتاجرين بالبشر”.

يذكر أن الجنوب الليبي يعاني من نزاع مسلح ، وتدفق أعداد كبيرة من المهاجرين الغير شرعيين عبر الصحراء الليبية إلى الساحل لغرض الهجرة إلى أروبا .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية