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“بيروني” ينفي نية إيطاليا إنشاء قاعدة عسكرية جنوب ليبيا

تم النشر منذُ 8 دقائق
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان-طرابلس

نفى السفير الأيطالي ” جيوسيبي بيروني ” في ليبيا عبر تغريدة له بموقع  تويتر السبت ، نية إيطاليا إقامة قاعدة عسكرية في جنوب ليبيا.

وقال بيروني على تويتر :

“إن الشائعات والأخبار حول القاعدة العسكرية الإيطالية هي أخبار مزيفة ، مضيفًا أن وزارة الداخلية في بلاده تقود برنامج الإتحاد الأوروبي لتعزيز سيادة ليبيا ، وأمن الحدود لمحاربة شبكات المتاجرين بالبشر”.

يذكر أن الجنوب الليبي يعاني من نزاع مسلح ، وتدفق أعداد كبيرة من المهاجرين الغير شرعيين عبر الصحراء الليبية إلى الساحل لغرض الهجرة إلى أروبا .

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عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

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