السايح يطلع المستشار صالح على إستعدادات المفوضية لإجراء الانتخابات القادمة

ليبيا – استقبل رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح أمس السبت بمدينة القبة رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح بحضور رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب رمضان شمبش.

المجتمعون ناقشوا بحسب المكتب الإعلامي للمفوضية الاستعدادات للانتخابات القادمة بالإضافة لإستعراض مستوى جاهزية المفوضية لإجراء الانتخابات القادمة.

كما ناقس المجتمعون الاستحقاقات التشريعية الملقاة على عاتق مجلس النواب من إصدار التشريعات والقوانين اللازمة، سواء كان قانون استفتاء على الدستور أو قوانين الانتخابات البرلمانية أوالرئاسية.

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