بلدية طرابلس تكشف تفاصيل أزمة الخبز

أكد مدير مكتب الإعلام والعلاقات العامة ببلدية طرابلس المركز محمد الزياني أن الموطنين في طرابلس معترضين على ارتفاع سعر الخبز لكنهم لا يملكون حلول بديلة.

وقال الزياني في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية أن أصحاب المخابز اتفقوا فيما بينهم على رفع سعر رغيف الخبز بسبب ارتفاع أسعار الدقيق مؤكد انه بعد هذا الاتفاق سيتم إنهاء أزمة الخبز وفتح جميع المخابز التي أغلقت اليومين الماضيين.

ولفت إلى أن السعر الجديد مؤقت إلى حين جلب القمح الصلب للصوامع ومخازن الشركة الوطنية العامة للمطاحن والأعلاف المساهمة واستيراد الدقيق من أوكرانيا.

وأشار إلى أن أسعار الخبز أصبحت 3 أرغفة بدينار، 6 “بانينة” بدينار، 4 أرغفة صغيرة “شعير” بدينار، 3بريوش بدينار، 4 أرغفة مصرية 1.25، ورغيف تنور أو فرن عربي بديناري.

ولفت الزياني إلى أن هناك بعض المخابز ستبقي على السعر القديم إذا استطاعت والمتمثل في 4 أرغفة بدينار.

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