المتوسط:

شهدت مدينية بنغازي جريمة قتل شنعية، كشف عنها قسم التوثيق والمعلومات في الإدارة العامة للبحث الجنائي بنغازي، والتى قد أسفرت عن مقتل شخصين في مدينة بنغازي.

وكشف قسم الإدارة والتوثيق، عن وقائع الجريمة التى تعود إلى فبراير العام 2018، حيث تلقى قسم البلاغات في الإدارة العامة للبحث الجنائي بلاغاً يفيد باختفاء شخصين من الجنسية الليبية، حيث تم المباشرة بجمع الاستدلالات عن الواقعة، وضبط المشتبه به الأول في يونيو 2018.

وأوضح القسم، أن اعترف الجاني بقتل المجني عليهما نتيجة خلافات مالية، كاشفاً أن الضحية الأولى توفي بسبب التعذيب، حيث تم التخلص من جثته في حفرة بمنطقة الفعاكات، كما أقر الجاني أن الضحية الثانية قضت رمياً بالرصاص أثناء دفن جثة المجني عليه الأول، مبيناً دفنه في نفس المكان.

وقد واعترف الجاني أثناء التحقيقات بوجود شركاء آخرين له في هذه الجريمة، حيث تم إعداد كمين، وضبط الجاني الثاني من الجنسية الليبة، إلى جانب التمكن من القبض على باقي المتهمين.

The post «جنائى بنغازي» يكشف تفاصيل تعذيب وقتل اثنين من أجل المال appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية