فريق ليبي لنزع الألغام “ذو مستوىً عالٍ” سيبدأ عمله في سرت

أفادت السفارة الألمانية لدى ليبيا، بأن فريقا من الخبراء الليبيين في مجال إزالة الألغام سيبدأ عمله قريبا في مدينة سرت بعد إتمام تدريبه النظري.

وأوضحت السفارة على صفحتها الرسمية، أن الفريق الليبي المختص بإزالة الألغام سيكون “على أعلى مستوى في شمال إفريقيا” بعد استكماله لبرنامج العناصر العملية، برعاية ودعم ألمانيا والولايات المتحدة وبريطانيا، وسيساهم في تسهيل العودة الآمنة للنازحين من مدينة سرت.

وكانت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في ليبيا أعلنت، مطلع مارس الماضي، تخريج أكثر من 50 من موظفي إزالة الذخائر المتفجرة من ليبيا، ضمن برنامج تدريبي بدعم أمريكي وبريطاني وألماني.

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