المشري: ملتزمون بإجراء الانتخابات في ديسمبر المقبل على أسس دستورية

ليبيا – أكد رئيس مجلس الدولة خالد المشري أمس السبت على أن التواصل والحوار من الأساسيات التي يؤمن ويعمل بها المجلس وفق ثوابته والتزاماته،

المشري أشار بحسب المكتب الإعلامي التابع له إلى أن المجلس أعلن في مايو الماضي عن التزامه باتفاق باريس الذي تضمن جملة من النقاط أهمها التأكيد على أن الاتفاق السياسي هو الإطار الوحيد للعملية السياسية وإجراء انتخابات في ديسمبر المقبل على أسس دستورية.

وإعتبر المشري وجود أي مؤسسات موازية للمؤسسات المنبثقة عن الاتفاق السياسي مؤسسات غير شرعية وتعد في حكم الملغاة ، مؤكداً على أن أي جهود للتواصل سواء في شكل جماعي أو فردي تخرج عن هذا الإطار هي قطعاً لا تعبر عن موقف المجلس.

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