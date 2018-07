اليوم.. ليبيا تشارك بقمة الاتحاد الإفريقي الـ31 في موريتانيا

المتوسط:

تشارك ليبيا، اليوم الأحد، فى فعاليات انطلاق القمة العادية الـ 31 للاتحاد الأفريقي، بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، بمشاركة حوالي 40 رئيس دولة أفريقية.

وتناقش القمة التي تعقد على مدى يومين، ملف الهجرة غير القانونية التي تعاني منها بعض الدول الأفريقية مثل ليبيا الجزائر والمغرب التي يقصدها عشرات الآلاف من المهاجرين، كما تشمل القمة التطرق إلى جملة من المواضيع الأخرى، من بينها إيجاد سبل محاربة الإرهاب والجماعات الإرهابية، لا سيما في ليبيا وشمال مالي ودول أخرى مجاورة.

يذكر أن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج ، كان قد وصل مساء أمس السبت إلى العاصمة الموريتانية نواكشوط للمشاركة في أعمال القمة.

