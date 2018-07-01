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طهران: أي دولة تحاول أخذ حصة إيران في سوق النفط ستدفع مقابل ذلك

تم النشر منذُ 12 دقيقة
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

طهران 01 يوليو 2018 (وال) – قال النائب الأول للرئيس الإيراني إسحاق جهانغيري إن أي دولة تحاول انتزاع حصة بسوق النفط من إيران “ترتكب خيانة وستدفع ثمنها”.

وأشار جهانغيري إلى أن إيران ستسمح للقطاع الخاص بتصدير النفط الخام للمساعدة في التغلب على العقوبات الأمريكية، بحسب وكالة “رويترز” للأنباء.

وأوضح النائب الأول للرئيس الإيراني، في تصريحات له نقلها ــ التليفزيون الإيراني ــ حول العقوبات الأمريكية التي تلوح في الأفق، أن النفط الخام الإيراني سيطرح في البورصة، ومن ثم يمكن للقطاع الخاص تصديره. (وال – طهران) هــ ع

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عن مصدر الخبر

وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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