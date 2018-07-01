عضو بمجلس الدولة: الجنوب منتهك منذ سنوات

قال عضو مجلس الدولة عادل كرموس انه “لا يستبعد إنشاء قواعد عسكرية غربية في الجنوب الليبي لأنه منتهك منذ عدة سنوات”.

وتساءل كرموس في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية بالقول: “ما الداعي لان يصدر الجيش الليبي بيانا يحذر فيه من مخططات غربية لإنشاء قواعد عسكرية في الجنوب ما دام الجنوب تحت سيطرة قيادة الجيش؟” على حدّ قوله.

موضحا أن “البيان يرمي إلى أن التدخل بموافقة حكومة الوفاق وهذا ما لم يحصل ولن يحصل” وفق تعبيره.

وكانت قيادة الجيش أصدرت بيانا أكدت فيه أنها تلقت معلومات تفيد برغبة بعض الأطراف الدولية بإنشاء وجود عسكري لها في الجنوب الليبي معتبرة أن هذا العمل انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي الأمر الذي اعتبرته القيادة “اعتداء على الدولة الليبية وسيادة أرضيها”.

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