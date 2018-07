وزير اقتصاد الوفاق يفتتح فعاليات المنتدى الاقتصادي الليبي في طرابلس

المتوسط:

افتتح وزير الاقتصاد بحكومة الوفاق ناصر الدرسي، صباح اليوم الأحد، فعاليات المنتدي الاقتصادي الليبي التونسي في طرابلس، بحضور عدد من رجال الأعمال من ليبيا وتونس فضلا عن شخصيات رفيعة المستوى تمثل الدولتين.

وقال الدرسي، خلال كلمته إن الدولة الليبية تعول بشكل كبير على القطاع الخاص في البلدين لحلحلة المشاكل الاقتصادية ورفع المعاناة عن المواطنين، مشيرا إلى أن العلاقات المتميزة بين رجال الأعمال في تونس وليبيا تمثل نقطة قوة يمكن من خلالها الوصول إلى تحقيق الأمن الغذائي وتحقيق الاستقرار في البلدين.

