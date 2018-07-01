حراك “صرخة الجنوب” يطالب بانتخاب مجلس بلدي جديد لسبها

قال عضو المكتب الإعلامي بحراك صرخة الجنوب أحمد قليوان، الأحد، إن أعضاء الحراك طالبوا بإقالة مدير مديرية أمن سبها ومجلسها البلدي؛ لعجزهم عن توفير الأمن بالمدينة، وحماية المواطنين ومؤسسات الدولة، خاصة بعد تزويد المديرية بالأسلحة والآليات والأموال.

وأضاف قليوان خلال تصريح للرائد، أن أعضاء الحراك والمواطنين بكافة شرائحهم شددوا، في وقفتهم اليوم، على ضرورة انتخاب مجلس بلدي جديد، وتكوين لجان تسييرية تقوم بمهامها، مؤكدين أن المجلس الحالي لم يفِ بأيٍّ من وعوده.

وأشار أعضاء الحراك إلى أن المدة القانونية للمجلس البلدي انتهت، كما أن أربعة من أعضائه قد استقالوا، منوهين إلى أنهم لم يلقوا آذانا صاغية من الجهات العامة بالدولة مع تكرر مناشدتهم لها.

يذكر أن أعضاء الحراك نظموا أكثر من وقفة طالبوا فيها بضرورة وضع حد لمعاناة المدينة، التي تعيش تدهورا أمنيا مستمرا منذ مدة طويلة

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