مصدر: صحيفة تونسية تفبرك لقاءً مع فتحي المجبري

أكد مصدر مقرب من نائب رئيس المجلس الرئاسي فتحي المجبري في تصريح خاص لصحيفة «المتوسط»، على أنه لا صحة للقاء الذي أجرته صحيفة «المغرب» التونسية مع النائب المجبري، ولا أساس له من الصحة.

وطالب المصدر من كل وسائل الإعلام عدم التعاطي مع المقابلة المفبركة.

جدير بالذكر أن صحيفة تسمى «المغرب» ادعت أنها قامت بإجراء حوار مع النائب فى المجلس الرئاسي فتحي المجبري، بعد عملية اختطافه الفاشلة في طرابلس.

وحمل عنوان الحوار المفبرك في الصحيفة (المجبري: «يجب رفع الشرعية عن الميليشيات المتحكمة بالمشهد الأمني في ليبيا»).

