سعوديون يغردون في حب ليبيا: أحفاد عمر المختار أقرب الشعوب لقلوبنا

دشن عدد من المغردين السعوديين هاشتاج للتنعبير عن حبهم لليبيا، وأعرب المغردون عن أمنياتهم الطيبية لليبيا ولشعبها من خلال سلسلة تغريدات «ليبيا في ثلاث كلمات».

وأوضحت التغريدات أن السعوديين يحبون ليبيا بلد عمر المختار، ووصف المغردون الشعب الليبي بالمثقف الواعي وطيب الخُلق، مؤكدين أن أقرب بلد إلى قلوبهم هي ليبيا وأحفاد عمر المختار وشعبه الكريم الطيب يعتبر من أفضل وأقرب الشعوب العربية إلى قلوبنا.

وأعرب المغردون السعوديون عن أمنياتهم بدوام التوفيق لليبيين وأن يعم السلام والرخاء في البلاد.

