ديوان رئاسة الوزراء بالوفاق يتسلم الدفعة الرابعة من الأرشيف

أعلن مركز المعلومات والتوثيق بديوان رئاسة الوزراء التابعة لحكومة الوفاق، اليوم الأحد، تسلمه الدفعة الرابعة من الأرشيف الخاص برئاسة الوزراء، استنادا على الاختصاصات المنوطة بعمل المركز.

وأوضحت إدارة التواصل والإعلام، أن هذا التسليم يأتي استنادا إلى ما تم الاتفاق عليه بين مركز المعلومات والتوثيق وديوان رئاسة الوزراء والمركز الليبي للدراسات التاريخية، والذي بدوره يتولى مركز المعلومات تصنيفها وحفظها إلكترونيا، وفق أحدث الطرق العلمية والفنية ووضعه في الخزائن المخصصة للأرشفة بالديوان.

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