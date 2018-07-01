سلامة: السيادة الليبية منتهكة ومهددة بالتدخل الخارجي

قال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة، إن “السيادة الليبية منتهكة لعدم توفر حدود مؤمنة وسلطة مركزية موحدة من جيش وشرطة وغيرها، ما جعلها مهددة بالتدخل العسكري الخارجي”.

جاء تصريحات سلامة للصحفيين أمس الجمعة، عقب لقائه مع وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي، في مقر الوزارة بالعاصمة تونس، بحسب ما نقلت وكالت الأناضول التركية.

وأكد سلامة، أن الأمم المتحدة تعمل لتكون السلطة الليبية الشرعية والمعترف بها دوليا موحدة لتتمكن من جمع قوى لا تشكل خطرا على ليبيا أو جيرانها وخاصة تونس التي تربطها معها علاقات تاريخية قديمة، وفق قوله.

وأشار سلامة، إلى أنه يسعى إلى تنفيذ خطة الأمم المتحدة التي تبناها مجلس الأمن الدولي في سبتمبر الماضي، وتتضمن إجراء مصالحة بين عدد من المدن الليبية، وتأمين عودة النازحين إلى أراضيهم، إضافة لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين خاصة بعد الخلاف حول مشروع دستور البلاد، الذّي تمّ إعداده السنة الماضية.

وقد أقرت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الليبي نهاية يوليو الماضي، مسودة نهائية لمشروع الدستور الدائم للبلاد، وطالبت مجلس النواب بإصدار قانون استفتاء عليها، بمقتضى الإعلان الدستوري (دستور مؤقت للبلاد كتب عقب ثورة 2011)، وهو ما لم يتم حتى اليوم.

وأضاف سلامة، أنه “في حال تمكنت الأمم المتحدة من مساعدة الليبيين على احترام التواريخ التي وضعوها للانتخابات المقررة في ديسمبر القادم، وفق اتفاق باريس فإن الأمر سيكون جيدا، وإن فشلت في ذلك فإنها لن تتوقف بل ستواصل العمل في هذا الاتجاه”.

واجتمعت أطراف النزاع الرئيسية بليبيا، في نهاية مايو الماضي في باريس، واتفقت على إجراء الانتخابات في 10 ديسمبر المقبل، ووضع الأسس الدستورية للانتخابات، واعتماد القوانين الضرورية الخاصة بها، بحلول 16 سبتمبر 2018، وهو الأمر ذاته الذي تنص علية خارطة الطريق التي أعلنتها الأمم المتحدة مطلع العام الجاري.

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