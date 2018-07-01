انطلاق أعمال المنتدى الاقتصادي الليبي التونسي في طرابلس

انطلقت أعمال المنتدى الاقتصادي الليبي التونسي اليوم في العاصمة طرابلس، بتنظيم من الاتحاد العام لغرفة التجارة والصناعة والزراعة.

هذا وشهد المنتدى الذي حضرته قناة ليبيا، مشاركة كل من وزارتي الاقتصاد والصناعة الليبية، إلى جانب وفد اقتصادي مكون من 70 رجلاً وسيدة أعمال من تونس، وعدد من مدراء الأعمال والمصارف الليبية وأصحاب الشركات الخاصة والعامة.

وتخلل المنتدى الاقتصادي الليبي التونسي، مناقشة سبل تطوير التبادل والتعاون التجاري والصناعي، إلى جانب دعم آلية دعم الاقتصاد بين الجانبين اللليبي والتونسي، وبحث المشاريع والاستثمارات المشتركة بين البلدين، وسبل المساهمة في تطوير القطاع الصحي، وتبادل الخبرات في هذا الصدد.

وشمل جدول أعمال المنتدى، التطرق إلى بحث زيادة دعم القطاع العام وحجم التبادل التجاري، والاستفادة من الحدود والموارد البشرية والطبيعية بين البلدين.

هذا وشدد الحضور في نهاية المنتدى، التعويل على القطاع الخاص، للمساهمة بتوفير فرص عمل جيدة للشباب، ورفع الضغوطات عن الحكومات.

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