«درنة» تبدأ مشوار العودة للحياة بعد التحرير

تبدأ مدينة درنة في العودة إلى الحياة شيئًا فشيئا، إذ بدأت شركة الخدمات العامة بالمدينة في إزالة المخلفات لفقتح الشوارع، بينما أجرى وزير «تعليم المؤقتة» جولة تفقدية للمنطقة التعليمية في درنة

وزير «تعليم المؤقتة» في درنة

أجرى وزير التعليم بالحكومة المؤقتة د.فوزي بومريز، جولة تفقدية للمنطقة التعليمية درنة والمناطق المحيطة بها.

وأوضح المكتب الإعلامي للحكومة المؤقتة، أن الزيارة التي أجريت أمس السبت، شملت الإطلاع على سير الامتحانات والعملية التعليمية بهذه المناطق، وحل كافة المختنقات التي تواجهها وتوفير كافة الاحتياجات لها.

وتخللت الجولة أيضاً، زيارة لمبنى قطاع التعليم في البلدية، ومجمع الكليات بمنطقة شيحة للإطلاع على الأضرار وتقييمها، وبحث توفير الاحتياجات والإمكانيات.

وبهذه المناسبة عبّر الوزير عن خالص الشكر والتقدير للجيش الليبي لما قدمه من تضحيات عظيمة للوطن، وأيضًا القائمين على إنجاح العملية التعليمية بشكل عام ولبلدية درنة بشكل خاص لما بذلوه من جهود مثمرة وأيضاً للسادة مديرية أمن شحات والدور المتميز لكافة الأعضاء التابعين لها لتواجدهم والتزامهم وتفانيهم بأداء واجبهم في مجال عملهم.

وفي ختام الزيارة تعهد الوزير؛ بإجراء صيانة شاملة للمدارس المتضررة في المدينة، وتوفير كافة الاحتياجات للمدارس التي تقع بالمناطق المحيطة في بلدية درنة.

إزالة المخلفات المتراكمة

أعلنت شركة الخدمات العامة بمدينة درنة، بدء إزالة المخلفات المتراكمة في المدينة من أثر الحروب التي دارت فيها بين الجيش والجماعات اللإرهابية في الفترة السابقة لتسيير الحركة في الشوارع.

ومن جانهب، أوضح مدير شركة الخدمات العامة في مدينة درنة، طلال الهنشير، أن حملة الإزالات تمت في أحياء الساحل وباب طبرق، فيما فتحت الطرق في مدخل المدينة وأحياء باب شيحا.

وأضاف “الهنشير”، في تصريحات صحفية، أمس السبت، أن بالرغم من ضعف الإمكانيات، وتضرر جزء كبير من آليات الشركة، إلا أن العمل سيستمر بالإمكانيات المتوفرة لتنظيف المدينة “مهما كانت الظروف”.

يشار إلى أن القائد العام لقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر أعلن يوم الخميس تحرير كامل مدينة درنة من رسمياً من الجماعات الإرهابية التي كانت تسيطر على المدينة لسنوات.

