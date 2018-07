المتوسط/ عمر النجار:

باشر صباح اليوم الأحد الموافق 1/7/2018م فريق عمل إدارة التركيبات التابعة للإدارة العامة لنقل الطاقة في إجراء الكشف والاختبارات الأولية على محول الرفع للوحدة الأولى داخل محطة توليد الرويس.

يشُار إلى أنَّ محطة «توليد الرويس» كانت تعرضت إلى أضرار جسيمة خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك وفقًا لما أفادت به الشركة العامة للكهرباء خلال منشور لها على صفحة التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

