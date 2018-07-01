الصحة العالمية تقدم شحنة أدوية للمراكز الصحية بالجنوب

كشفت منظمة الصحة العالمية مكتب ليبيا، عن تقديمها بالتعاون مع حكومة فرنسا شحنة جديدة من الأدوية والإمدادات المنقذة للحياة إلى وزارة الصحة الليبيةموجهة إلى المرافق والمراكز الطبية في الجنوب الليبي.

وأوضحت المنظمة، أن “الشحنة تأتي بهدف تعزيز وصول الليبيين إلى الأدوية والإمدادات الأساسية في جنوب ليبيا، حيث ستغطي الأدوية والإمدادات فعليًا احتياجات الرعاية الصحية الأولية والرعاية الصحية والرعاية للأمراض المزمنة لمدة ثلاثة أشهر لما يقرب من 50000 مريض تحت هذه الفئات، وذلك بعد أن تأثرت مرافق الخدمات الصحية في جنوب ليبيا بشدة بالنزاع على جميع المستويات – مما تسبب في نقص حاد في الأدوية المنقذة للحياة”.

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