رئيس ديوان مجلس النواب يلتقي مدير فرع جهاز إدارة وصيانة أملاك جمعية الدعوة الإسلامية بنغازي

طبرق 01 يوليو 2018 (وال) – التقى رئيس ديوان مجلس النواب الأستاذ عبدالله المصري الفضيل بمكتبه بمقر ديوان مجلس النواب بمدينة طبرق صباح اليوم الأحد مدير فرع جهاز إدارة وصيانة أملاك جمعية الدعوة الإسلامية بنغازي السيد زاكي الشاعري، وفريق العمل المرافق له.

ورحب الأستاذ عبدالله المصري بالسادة بجهاز إدارة وصيانة أملاك جمعية الدعوة الإسلامية بنغازي متمنياً لهم التوفيق والسداد .

وأقيم على هامش اللقاء اجتماع موسع ضم اللجنة المكلفة من قبل رئيس ديوان مجلس النواب برئاسة المهندس بإدارة المشروعات بديوان مجلس النواب صلاح الحشاش، ولجنة فرع جهاز إدارة وصيانة أملاك جمعية الدعوة الإسلامية بنغازي وذلك للشروع في أعمال الاستلام والصيانة لمقر جمعية الدعوة الإسلامية بمدينة بنغازي للاستفادة منه كمقر مؤقت لمجلس النواب الليبي إلى حين الانتهاء تنفيذ مقر دائم لمجلس النواب بمدينة بنغازي المقر الرسمي لمجلس النواب الليبي وفقاً للإعلان الدستوري.

الجدير بالذكر أن مقر الدعوة الإسلامية بنغازي تعرض لأضرار أثناء العمليات العسكرية لتحرير مدينة بنغازي من قوى الإرهاب والتطرف . (وال – طبرق) ع ع

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