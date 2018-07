اجتماع مدير أمن الجفارة مع منتسبي مركز شرطة «السواني»

المتوسط/ عمر النجار:

اجتمع مدير أمن الجفارة العميد عبد الناصر الطيف، صباح اليوم، بمنتسبي مركز شرطة السوانى والكريمية وشرطة المرور وقسم التدريب والقسم المالي ووحدة البحث الجنائي الكريمية، وبحضور رئيس نيابة السوانى وعضو المجلس البلدي السوانى ورئيس فرع الأمن المركزي الجفارة وفرع المخابرات العامة وعدد من ضباط وضباط صف بالمديرية.

وشدد مدير الأمن، خلال هذا الاجتماع، بالضبط والالتزام بالزي الرسمي لأعضاء هيئة الشرطة والتعاون والتنسيق ما بين أجهزة الأمن لحفظ الأمن وضبط الخارجين عن القانون ومعاملة المواطن المعاملة الحسنة في البوابات والتمركزات الأمنية داخل المنطقة ورفع درجة الحس الأمني واليقظة لدي المنتسبين.

جدير بالذكر، أن هذا الاجتماع هو الثاني لمنتسبي الأجهزة الأمنية بمنطقة السواني.

