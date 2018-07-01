تفاصيل لقاء معيتيق مع وزير الصناعة بتونس

عقد النائب بالمجلس الرئاسي أحمد معيتيق، ظهر اليوم الأحد، اجتماعا ضم وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة بتونس سليم الفرياني، والوفد المرافق له الذي ضم كل من مستشار الرئيس لشؤون الاقتصاد، رئيس مجلس الأعمال التونسي الأفريقي، قنصل دولة تونس لدى ليبيا، لبحث سبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات بين البلدين الشقيقين.

وأعرب الفرياني، خلال الاجتماع عن إشادته بعمق العلاقات الليبية التونسية، مؤكدا أن زيارته إلى ليبيا على رأس وفد اقتصادي يضم رجال أعمال ومسؤولين في حكومة بلاده للمشاركة في المنتدى الاقتصادي الليبي التونسي تأتي لتجديد الثقة بين البلدين والعمل على ترسيخ مبادئ العمل المشترك من أجل النهوض بالقطاعات المختلفة ومعالجة المشاكل والمختنقات التي تعيق انسياب التجارة البينية.

وأعلنالفرياني، عن خطوات جادة اتخذتها حكومة بلاده من أجل استئناف عمل الخطوط الجوية التونسية بين طرابلس وتونس كمرحلة أولى نهاية الشهر الجاري.

من جهته،ووفق ىلمكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي، فقد أعرب معيتيق عن “أسفه من الأحداث التي جرت خلال المدة الماضية بمنطقة بن قردان بسبب المضايقات التي تعرض المواطنين الليبيين، موضحا بأن التجاوزات التي حصلت لن يكون لها تأثير على العلاقات بين البلدين الشقيقين لإدراكه وجود أطراف تسعى لزعزعة أمن المنطقة الحدودية، على خلفية الخطوات التي اتخذتها حكومة الوفاق لمكافحة التهريب، مؤكداعلى ضرورة التنسيق لإقامة مشاريع إستراتيجية بالمنطقة الحدودية تخدم البلدين وتسهم في استقرار المنطقة اقتصاديا واجتماعياً” وفق تعبيره

وتم الاتفاق، على أن تكون ليبيا وتونس قطب تجاري واقتصادي كبير بشمال أفريقيا وحوض البحر المتوسط لما يتوفر بالبلدين من إمكانيات وطاقات كبيرة جدا بتوفر العنصر المادي والبشري.

هذا ودعا معيتيق الحكومة التونسية المشاركة في مؤتمر دول جوار ليبيا والبحر المتوسط الذي ستعقده حكومة الوفاق منتصف سبتمبر القادم في طرابلس لبحث موضوع الهجرة غير الشرعية.

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