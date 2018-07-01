كاجمان يبحث آلية توفير الدقيق والوقود

التقى النائب بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق عبد السلام كاجمان، اليوم الأحد، مع مختصين بقطاع المخابز والاقتصاد والوقود، لبحث الإشكاليات التي تواجه قطاع المخابز في توفير الوقود والدقيق الذي تسبب في إيقاف عمل عدد كبير من المخابز.

وتم الاتفاق خلال اللقاء، وفق المكتب الإعلامي للمجلس، الاتفاق على وضع آلية لتجاوز هذه الإشكاليات وتوفير الوقود والدقيق وتوزيعها بشكل يضمن استخدامها في إنتاج الخبز ومنع تسربها في السوق السوداء، بالإضافة إلى تحديد مواعيد محددة للبدء في تنفيذ هذه الآلية ومتابعتها.

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