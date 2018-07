وصول طاقم طبي أمريكي إلى مركز «طبرق»

المتوسط/ عمر النجار:

وصل اليوم الأحد الموافق 1/ يوليو 2018، الطاقم الطبي الأمريكي المتخصص في إجراء عمليات القلب المفتوح للأطفال بمركز طبرق الطبي.

وكانت إدارة الإعلام بوزارة الصحة للحكومة المؤقتة، أفادت بأنَّ مركز طبرق الطبي سيقوم بإجراء عمليات قلب مفتوح للأطفال بدءًا من غدٍ الأحد، وذلك بعد وصول الطاقم الطبي الأمريكي إلى المركز.

وأضافت إدارة الإعلام بوزارة الصحة للحكومة المؤقتة، خلال منشورٍ لها على صفحة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أنَّ وزارة الصحة التابعة للحكومة المؤقتة ستتكفل بالعلاج لهؤلاء الأطفال من خلال توفير مخصصات مالية لهذه العمليات.

