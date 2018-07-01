لجنة ليبية: حقوق الإنسان بطرابلس مأساوية

أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا عن انزعاجها واستنكارها الشديدين حيال نفي رئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو تاياني، السبت، وجود انتهاكات لحقوق الإنسان في طرابلس.

وقالت اللجنة، في بيان، إن تصريحات تاياني، منافية لحقيقة الواقع فيما يتعلق بحالة حقوق الإنسان والأوضاع الإنسانية، وكذلك الانتهاكات التي ترتكب بحق المهاجرين واللاجئين في طرابلس.

واعتبرت اللجنة هذه التصريحات محاولة لتصدير وجهة نظر غير حقيقة ومغايرة للواقع عن حالة حقوق الإنسان والأوضاع الإنسانية بطرابلس، من أجل تضليل الرأي العام الأوروبي والدولي.

وأكدت أن تصوير الأوضاع الإنسانية بطرابلس بأنها في حالة جيدة يأتي لتحقيق أهداف سياسية مشبوهة على حساب الحقيقة والواقع المأساوي لحقوق الإنسان.

وذكرت اللجنة العديد من الأمثلة على تردي أوضاع حقوق الإنسان بطرابلس، منها حالات الاختطاف، وحوادث غرق المهاجرين، والمعاملة السيئة في مراكز الإيواء.

وطالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا بنقل الصورة الحقيقية للأوضاع الأمنية وحالة حقوق الإنسان والأوضاع الإنسانية في طرابلس بشكل مهني وبمصداقية.

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