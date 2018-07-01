مؤسسة النفط بنغازي تمنع دخول ناقلة لرصيف الحريقة بطبرق

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد مكتب الإعلام بالمؤسسة الوطنية للنفط بالحكومة المؤقتة، أن المؤسسة ستمنع دخول أي ناقلة لميناء الحريقة النفطي الذي ينطوي تحت المؤسسة الوطنية للنفط ببنغازي أو إلى الموانئ الأخرى التابعة لمؤسسة بنغازي .

وأضاف مكتب الإعلام، أن شركة الخليج العربي للنفط حاولت اليوم الأحد إدخال الناقلة اليونانية إلى ميناء الحريقة النفطي بطبرق لشحن مليون برميل من النفط الخام .

واعتبرت المؤسسة الوطنية للنفط ببنغازي هذا التفاف على قرار القوات المسلحة التي أصدرت قراراً بتسليم الموانئ النفطية لمؤسسة بنغازي التابعة لحكومة الوفاق .

وأكد المكتب الإعلامي أنهم ابلغوا اللواء ناجي المغربي أمر حرس المنشأت النفطية والذي أكد بعدم دخول الناقلة لأن قيادة الجيش لم تسمح بذلك ، وأي التفاف على قرار القوات المسلحة نعتبره ضد المؤسسة الشرعية المعتمدة وهو قوت الليبيين الذي من حقهم التمتع به وليس للمليشيات التي تنتفع به وترد على تدمير الموانئ النفطي

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