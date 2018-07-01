بعد أزمة منفذ امساعد.. العباني: أم الدنيا ﻻ تحرمونا من زيارتها

أعرب عضو مجلس النواب “المتنحي” د. محمد العباني، عن انتقاده لقرار السلطات المصرية برفع رسوم الدخول والخروج على المواطنين الليبيين.

وقال العباني في تصريح صحافي خص “بوابة أفريقيا الإخبارية” بنسخة منه، “قرار السلطات المصرية زيادة قيمة رسوم الدخول والخروج إلى أراضيها من منفذ السلوم ورفعها من 120 إلى 400 جنيه مصري، قرارا مجحفا في حق المواطن الليبي، وﻻ يخدم العلاقات الليبية المصرية، أدعو اﻹشقاء في جمهورية مصر العربية التروي والتحلي بالحكمة وإلغاء مثل هذه القرارات اﻹستفزازية، والتي ستعود بالضرر على السياحة المصرية وتزيد المواطن الليبي إرهاقا، أم الدنيا ﻻ تحرمونا من زيارتها”.

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