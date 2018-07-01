المياه تتدفق من جديد في توكرة

توكرة-العنوان

بدأ تدفق المياه يصل إلى أحياء كثيرة من بلدة توكرة بعد تشغيل عدد من الآبار الحديثة التي جرى حفرها عن طريق المجلس البلدي توكرة.

وقال مدير شركة المياه والصرف الصحي توكرة، حسين الصاقر، إن الشركة تقوم بأعمال تشغيل الآبار التي تم حفرها عن طريق المجلس البلدي توكرة في الآونة الأخيرة لوضع حل لمشكلة المياه ولزيادة تدفقها.

وتعاني أغلب الأحياء والمناطق في بلدية توكرة من انقطاع المياه نتيجة لانخفاض تدفقها بسبب الوصلات غير الشرعية بخط نقل المياه (توكرة-بوترابة) والممتد عبر الخط الساحلي.

وأضاف الصاقر، أن بعد تشغيل جميع الآبار وتركيب مضخات لها وصلت نسبة تدفق المياه في أحياء توكرة المركز حوالي 85 في المئة.



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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية