بـ 3 كلمات.. السعوديون يرسلون برقية حب لـ "ليبيا"

تصدر هاشتاج “ليبيا في ثلاث كلمات” قائمة “الترند” الأكثر تداولا في السعودية وليبيا، على منصة موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وذلك بعد ساعات قليلة من تدشينه.

ويحكى أن القصة بدأت بعد أن قام مواطن ليبي بإنقاذ شاب سعودي من الموت فقام الأخير بنشر الهاشتاج تحت عنوان “اشكر ليبيا في ثلاث كلمات”، وذلك بهدف التعبير عن حب الشعب السعودي لليبيا وشعبها.

وتفاعل السعوديون ورواد “التويتر” مع الهاشتاج، معبرين عن أهم الصفات والسمات التي يتميز بها الشعب والمجتمع الليبي، حتى وصل ضمن قائمة الموضوعات الأكثر تداولًا على “السوشيال ميديا” في ساعات قليلة، حيث انتشرت سلسلة كبيرة من التغريدات لليبيا، والمصحوبة بصور متعددة تتضمن دعوات من السعوديين لعودة الأمن والاستقرار لليبيا.

ورصدت «بوابة أفريقيا الإخبارية» تفاعل الشباب مع “الهاشتاج”، حيث قال أحد المغردون السعوديون “يكفي أنه خرج من بينهم المناضل الكبير عمر المختار، فعندما تنطق اسم هذا المناضل العظيم تشعر بالفخر والاعتزاز وتقول لازال في العرب من ينجب الأبطال، حمى الله ليبيا وشعبها من كل مكروه وأعاد إليها الأمن والأمان والخير والازدهار وجميع بلاد المسلمين”، فيما قال أخر” والله شعب كريم، عزيز النفس وطيب هلبا هلبا و يحب الخير للغير، شعب فحاله….ويريد فقط من يقود بلاده إلى الطريق الصحيح الله يحفظلكم ليبيا يا أحفاد عمر المختار.. تحياتي”.

وأضاف أحدهم “اقرب بلد إلى قلبي بعد بلادي السعودية هي ليبيا وأحفاد عمر المختار وشعبه الكريم الطيب يعتبر من أفضل واقرب الشعوب العربية إلي قلوبنا اسأل الله أن يحفظ ليبيا وأهلها الكرام من كل سوء”.

وتابع أحد المغردين قائلا “من أنجبت عمر المختار قادرة علي الخروج من هذه الأزمة إلي بر الأمان حمي الله ليبيا وحمي أهلها”.

وأضاف آخر “من الظلم أن تكون حروف تويتر ٢٨٠ حرف لأنها لن توفي ليبيا والليبيين حقهم في المدح والثناء، ولكن نتمنى أن يعلمون قدر محبتنا لهم”، وعلق مغرد أخر” ليت أهل ليبيا يعطون العالم دورات بأخلاقهم”، إضافة إلى غيرها من التغريدات التي تعكس جميعها مدى حب الشعب السعودي للشعب الليبي وعمق العلاقات السعودية الليبية.

هذا ولاقى “الهاشتاج” ترحيبا واسعا من المدونين والنشطاء على الجانب الليبي الذين أبدوا سعادتهم وشكرهم لهذه البادرة من أبناء الحرمين، وعلقوا موجهين التحية للسعودية وشعبها متمنين أن تدوم المحبة بين الشعبين الشقيقين.

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