اجتماع ببلدية الغريفة يناقش ازمة السيولة وسبل معالجتها

عقد بديوان المجلس البلدي الغريفة اجتماع موسع ضم رئيس لجنة متابعة المصارف العاملة بالبلدية صلاح عبد الرزاق ومختاري المحلات بالبلدية وعدد من مندوبي المصارف بالمحلات .
وناقش الاجتماع الذي حضره عضو المجلس البلدي عبد الكريم سعد ومدير مكتب شؤون المحلات عبد الكريم فنطازي ، العراقيل والصعوبات التي واجهت المندوبين أثناء عمليات استلام السيولة النقدية من المصارف وتسليمها للمواطنين خلال شهر رمضان, واقتراح الحلول للتغلب عليها . وقد تم الاتفاق على حصر جميع عملاء المصارف بالمحلات في منظومات خاصة وعدم جباية أي رسوم على المواطنين والتعاون مع الجهات الأمنية أثناء استلام السيولة النقدية من المصارف .
ويأتي هذا الاجتماع من اجل ضمان حصول المواطن على السيولة النقدية ولتخفيف أعباء الانتظار في طوابير أمام المصارف.
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