“معيتيق” يبحث آلية تفعيل فروع الإدارة العامة للأمن المركزي بالبلديات

التقى النائب بالمجلس الرئاسي “أحمد معيتيق” ظهر اليوم الأحد بمدير الإدارة العامة للأمن المركزي العميد “محمد الدامجة”، رفقة مديري الإدارات والمكاتب التابعة للإدارة .

وبحسب إدارة التواصل والإعلام بمجلس رئاسة الوزراء أن “الدامجة”، استعرض خلال اللقاء الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء، العراقيل والصعوبات التي تعيق عمل الإدارة وأدت لضعف أداء منتسبيها بسبب نقص الدعم، وعدم إقحامهم في دورات رفع كفاءة تؤهلهم للقيام بالمهام الموكلة لهم.

وأكد معيتيق، على ضرورة تفعيل الفروع والمكاتب التابعة للأمن المركزي في كل البلديات، والعمل على توفير احتياجاتها ومتابعة أدائها.

