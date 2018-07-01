الوطنية للنفط: حالة القوة القاهرة لها عواقب وخيمة

حذّرت المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس في تقرير تفصيلي لها تحصلت بوابة افريقيا الإخبارية على نسخة منه من إستمرار إيقاف عمليات تصدير الخام من المحطات النفطية المغلقة حاليا من طرف القيادة العامة، والتي قد تتطلب الإعلان الفوري عن حالة القوة القاهرة والتي سيكون لها عواقب وخيمة على الشركات التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط، والاقتصاد الوطني والشعب الليبي على المدى الطويل والقصير على حد وصفها.

واعتبرت الوطنية للنفط أن منطقة الزويتينة منطقة عمليات هامة لعدد من الشركات العاملة في إنتاج الغاز والمكثفات و غاز الطبخ LPG

كما قدرت المؤسسة إجمالي الخسائر اليومية الناتجة عن عمليات الإغلاق في كل من موانئ السدرة، وراس لانوف، والحريقة، والزويتينة بنحو 850 ألف برميل من النفط الخام يوميا، بالإضافة إلى 710 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز الطبيعي المستخدم بشكل أساسي في توليد الكهرباء في محطات شمال بنغازي و الزويتينة إضافة إلى تزويد الحقول بالطاقة الكهربائية والغاز، وما يزيد عن 20 ألف برميل يوميا من المكثفات.

وأوضحت بأنه سيتأثر توليد الطاقة في محطات كهرباء الزويتينة و شمال بنغازي بشكل سيئ

كما حذرت المؤسسة من العجز في ميزانية استيراد المحروقات وأنها لن تكون قادرة على تعويض الغاز المفقود بسبب الاغلاق عن طريق استيراد المزيد من الوقود السائل البديل عن الغاز من الخارج.

وقدرت المؤسسة خسائر الإيرادات اليومية المرتبطة بإيقاف إنتاج النفط الخام والمكثفات والغاز الطبيعي بمبلغ 67.4 مليون دولار.

وجددت المؤسسة الوطنية للنفط دعوتها إلى القيادة العامة إلى إنهاء الإغلاق والسماح للمؤسسة الوطنية للنفط بالقيام بدورها الحيوي والاقتصادي المعترف به دوليا باعتبارها الجهة الليبية الوحيدة المسؤولة عن استكشاف وإنتاج وتصدير المنتجات النفطية وعدم القيام بذلك سيكون له عواقب وخيمة أخرى على البنية الأساسية التشغيلية الرئيسية لقطاع النفط والغاز وكذلك المالية العامة للدولة.

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