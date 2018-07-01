الهلال الأحمر توكرة يقدم خدمات طبية وإنسانية لمهاجرين غير شرعيين

توكرة-العنوان

نفذ الفريق الطبي التابع لفرع الهلال الأحمر توكرة اليوم الأحد زيارة إلى مركز الإيواء الخاص بالهجرة الغير شرعية فرع الساحل بمنطقة طلميثة للاطلاع على أوضاع النزلاء داخل المركز .

وقال عضو الهيأة التأسيسية لجمعية الهلال الأحمر الليبي توكرة، سالم عبدالعالي “إن الفريق الطبي أجرى كشفا طبيا دوريا للنزلاء وتسليم نتائج الفحوصات لإدارة الجهاز بالمركز التابع لبلدية الساحل”.

وأضاف “كما قاموا أيضا بتقديم مساعدات إنسانية للنزلاء متمثلة في ملابس صيفية وسلة للنظافة الشخصية، بالإضافة إلى بعض المعدات المستخدمة في الطهي”.

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