المتوسط:

أصدرت محكمة استئناف طرابلس، اليوم الأحد، الحكم ببراءة 16 شخصا من تهمة قتل مساجين تمردوا في سجن ابوسليم قبل 22 عاما.

وأفادت مصادر مطلعة، بأن من بين هؤلاء الأشخاص هم مدير مكتب تحري الفاتح فى إدارة الشرطة والسجون العسكرية في عهد النظام السابق ،العميد رجب اسعيدة، و اللواء عبدالله منصور و اللذان تم تبرئتهم من التهم الموجهة إليهم والمتعلقة بالقتل أو إعطاء أوامر بقتل مساجين في أحداث سجن أبوسليم التي وقعت في 28 من يونيو عام 1996

جدير بالذكر أن “اسعيدة” سجن في 26 من يونيو 2012 من قبل مليشيا ما يسمى بالحرس الوطني بقيادة خالد الشرف، فيما سجن عبدالله منصور منذ 22 فبراير 2014 عندما سلمته حكومة النيجر التي لجأ إليها بعد سقوط طرابلس في أغسطس 2011، إلى الحكومة المؤقتة بطرابلس لكونه مشتبه به آنذاك حيث تقاضت فيها النيجر ملايين الدولارات.

The post «استئناف طرابلس» تبريء 16 متهما بقضية سجن أبو سليم appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية