” السويح” لـ” المتوسط”: نحن ضد إنشاء أي قاعدة أجنبية داخل ليبيا

أدان عضو مجلس الدولة الاستشاري، علي السويح انشاء أي قاعدة أجنبية في ليبيا.

وقال السويح، في تصريح خاص لـ” المتوسط” ” إن الليبيين في مرحلة بناء دولة القانون وتحقيق التنمية الاقتصادية والرفع من التعليم”

وأضاف عضو مجلس الدولة، “نحن ضد انشاء أي قاعدة أجنبية داخل ليبيا مهما كانت جنسيتها وأهدافها”.

وكان الجيش الليبي، حذر يوم الجمعة الماضية، من رغبة بعض الأطراف الدولية إنشاء وجود عسكري لها في بعض مناطق الجنوب الليبي، بحجة التصدّي للهجرة غير الشرعية، وذلك ردا على مقترح إيطالي بإنشاء «مراكز استقبال وتحديد هوية المهاجرين» جنوب ليبيا.

وحذرت القيادة العامة للجيش في بيان لها هذه الأطراف من القيام بهذا العمل، معتبرة أن هذه الخطوة “تنتهك بشكل صارخ قواعد القانون الدولي، وتمثل اعتداء سافرا على الدولة الليبية وسيادتها وأراضيها”

وكانت وسائل إعلام إيطالية، تحدثت الخميس الماضي، عن اتفاق عقد بين رئيس حكومة الوفاق فايز السراج ووزير داخلية إيطاليا، ماتيو سالفيني، لإقامة قاعدة عسكرية إيطالية في مدينة غات جنوب ليبيا، تتمركز بها قوات خاصة وشرطة حدود إيطالية لمكافحة الهجرة.

