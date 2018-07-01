تنسيق تونسي ليبي لإقامة مشاريع إستراتيجية بالمنطقة الحدودية

التقى, ظهر اليوم الأحد, النائب بالمجلس الرئاسي أحمد معتيق وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة التونسي سليم الفرياني والوفد المرافق له الذي ضمّ كل من مستشار الرئيس لشؤون الإقتصاد ورئيس مجلس الأعمال التونسي الإفريقي, وقنصل دولة تونس لدى ليبيا, بحضور عضوين من مجلس النواب ورئيس غرفة التجارة والصناعة.

وتهدف هذه الزيارة, بحسب ما جاء على الصفحة الرسمية لمعتيق على موقع التواصل الإجتماعي “فايسبوك”, إلى تعزيز التعاون في مختلف المجالات بين البلدين.

حيث أشاد الوزير التونسي بعمق العلاقات الليبية التونسية, وأكد أن زيارته إلى ليبيا على رأس وفد اقتصادي يضمّ رجال أعمال ومسؤولين في الحكومة التونسية للمشاركة في المنتدى الإقتصادي الليبي التونسي تأتي لتجديد الثقة بين البلدين والعمل على ترسيخ مبادئ العمل المشترك من أجل النهوض بالقطاعات المختلفة ومعالجة المشاكل والمختنقات التي تعيق انسياب التجارة البينية.

وأعلن الفرياني عن خطوات جادة اتخذتها حكومة بلاده من أجل استئناف عمل الخطوط الجوية التونسية بين طرابلس وتونس كمرحلة أولى نهاية الشهر الجاري.

كما أكد معتيق على ضرورة التنسيق لإقامة مشاريع استراتيجية بالمنطقة الحدودية تخدم البلدين وتسهم في استقرار المنطقة اقتصاديا واجتماعيا.

وتم الاتفاق خلال اللقاء الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء على أن تكون ليبيا وتونس قطب تجاري واقتصادي كبير بشمال أفريقيا وحوض البحر المتوسط لما يتوفر بالبلدين من إمكانيات وطاقات كبيرة جدا بتوفّر العنصر المادي والبشري.

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