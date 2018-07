المتوسط:

كلف القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية، المشير خليفة حفتر،آمرا جديدا لغرفة عمليات سرت الكبرى.

وأشار القرار، أن حفتر قام بتكليف آمر غرفة عمليات إجدابيا،العقيد فوزي المنصوري بهمام آمرا غرفة عمليات سرت الكبرى، وكذلك كلف آمر غرفة عمليات عمر المختار، العميد سالم الرفادي آمرا اللجنة الأمنية العليا بمدينة درنة.

