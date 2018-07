المجلس البلدي «جالو» يستنكر التدخل الإيطالي في شؤون ليبيا

المتوسط:

استنكر عميد المجلس البلدى جالو وأعيان ومشايخ المدينة ومؤسسات المجتمع المدني والفاعليات الشعبية ومدراء إدارات الأجهزة والمكاتب الأمنية، محاولات إيطاليا لاستغلال ظاهرة الهجرة غير الشرعية،للتدخل في شؤون المنطقة الجنوبية ومحاولاتها لنشر جنودها عقب إنزالهم بقاعدة براك الشاطيء.

وأوضح المجلس، في بيان له اليوم الأحد، أن الهجرة غير الشرعية للأفارقة لا تبدأ من ليبيا وإنما تأتي من حدود الدول الخارجية و المصدرة لها أو عند حدود الدولة الإيطالية الواصلة لهذه الهجرات.

وأعلن البيان، عن رفضه التام لعمليات إنزال الجنود الإيطاليين، مدينا في الوقت ذاته، الأخبار حول تسليم حكومة الوفاق ملف أمن الوطن إلى الحكومة الإيطالية التي تعد دولة استعمارية.

وأدان المجلس، أيضا، تأسيس القاعدة الإيطالية الأولى في مصراتة وتوطين الجنود الإيطاليين فيها بحجة حماية مستشفي مصراته المتخصصة في علاج وإيواء الجرحى القادمين من معركة تحرير سرت والتي قد انتهت دون رجوع هؤلاء الجنود إلى إيطاليا وذلك بهدف تركهم تنفيذا لمهمات أخري أكبر وأخطر من بينها إعادة احتلال التراب الليبي بحجج مختلفة.

وأوضح البيان أن الهدف الإيطالى يضع ليبيا نصب عينيه باعتباره الشاطئ الرابع لإيطاليا.

وكشف البيان بأن التدخل الخارجي في الشأن الليبي بات واضحا خاصة من دول أمريكا وأوروبا والتي تتدخلان في نقل مؤسسة ليبية من مدينة إلى مدينة أخري أو استبدال موظف بموظف آخر بهدف السيطرة الكاملة على التراب الليبي.

