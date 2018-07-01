إتصالات بين الرئاسي ومجلس الدولة والكبير بشأن فتح ” إعتمادات” لحل أزمة الخبز

ليبيا – أكد رئيس صندوق موازنة الأسعار جمال الشيباني بأن الصندوق لم يعطي أي صلاحية لتوريد الدقيق و توزيعه على المخابز خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

الشيباني أوضح بأن صلاحية مهام توريد وتوزيع دقيق المخابز أعطيت للقطاع الخاص مشيرا إلى وجود مساعٍ وصفها بالكبيرة من قبل المجلس الرئاسي بالتنسيق مع المجلس الدولة ومحافظ مصرف ليبيا المركزي لتخصيص مبالغ عاجلة لصندوق الموازنة لفتح كل الاعتمادات لصندوق الموازنة المتوقفة للخروج من المأزق .

وأفاد بأن أسباب ارتفاع أسعار الدقيق متعددة من بينها أن أصحاب المطاحن لم يتحصلوا على اعتمادات و موافقات لتوريد القمح بينما تحصل قلة منهم على موافقات حيث قاموا باستغلال ضعف الدولة بمتابعتهم و محاسبتهم

وتابع الشيباني قائلاً:”نحن لسنا مطلعين هل أن الدولة تفتح اعتمادات لأصحاب المطاحن أم لا و هذا موضوع يهم الدولة و تحديداً القمح الذي يعتبر مصدر رغيف الخبز ينبغي على الدولة ان تكون على معرفة بمخزون الأمان و كم يكفينا لتجنب إي كائنة من الممكن ان تحدث الآن الأمر متروك للقطاع الخاص”.

الشيباني أكد أن مخازن صندوق موازنة الاسعار تخلو الدقيق،مضيفا بأنه لم يمنح الأذن له لتوريد الدقيق و لم ترصد له أي المبالغ لذلك .

أما فيما يتعلق بحديث وزير الاقتصاد بحكومة الوفاق عن وصول الدقيق و الزيت بالشكل المستعجل من اوكرانيا، أشار الشيباني إلى أن الوزير هو المخول بتحديد آلية توزيع الدقيق و الإطلاع على الاعتمادات المفتوحة.

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