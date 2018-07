“عضو الدولة” لـ” المتوسط”: أرفض وجود قوات أجنبية في ليبيا إلا بهذه الشروط

خاص المتوسط

أعرب عضو مجلس الدولة، حسن حبيب، عن رفضه وجود أي قوات أجنبية على أي جزء من ليبيا.

وقال ” حبيب” في تصريح خاص لـ” المتوسط” ” إني لم اتأكد الى الأن من صحة هذه المعلومة من مصدر موثوق إلا أني في جميع الاحوال أرفض وجود أي قوات أجنبية على أي جزء من ليبيا عامةً والجنوب بشكل خاص دون التنسيق مع ممثلي الجنوب جميعاً والسلطات المعترف بها بما يضمن السيادة الوطنية و مصلحة ليبيا بالدرجة الاولى .

وكانت وسائل إعلام إيطالية، تحدثت الخميس الماضي، عن اتفاق عقد بين رئيس حكومة الوفاق فايز السراج ووزير داخلية إيطاليا، ماتيو سالفيني، لإقامة قاعدة عسكرية إيطالية في مدينة غات جنوب ليبيا، تتمركز بها قوات خاصة وشرطة حدود إيطالية لمكافحة الهجرة.

