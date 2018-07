خاص المتوسط

رجح رئيس كتلة السيادة الوطنية بمجلس النواب، “خليفة الدغاري”، عدم عقد جلسة للمجلس غدا الأثنين لسفر رئيس البرلمان عقيلة صالح إلى العاصمة المصرية القاهرة لبحث الأزمة الليبية مع مسؤولين مصريين ومقابلة بعض الأعضاء من مجلس الدولة الاستشاري.

وقال “الدغاري” في تصريح خاص لـ” المتوسط” إنه كان من المقرر أن يستكمل النواب التصويت على الاستفتاء على الدستور.

ووصل إلى العاصمة المصرية عقيلة صالح منذ قليل بعد الخروج من منفذ امساعد على خلفية محاولته لتهدئة الوضع بعد قرار السلطات المصرية برفع الرسوم الجمركية لدخول وخروج الليبيين من المنفذ

The post “الدغاري” يرجح لـ” ” المتوسط”: عدم عقد جلسة للبرلمان غدا الأثنين appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية