المتوسط:

اجتمع النائب الثاني لرئيس مجلس الدولة الاستشارى فوزي العقاب ، أمس الأحد، مع المستشارة السياسية والإعلامية في السفارة البريطانية لدى ليبيا “ماتيلدا أوكلي”، بمقر المجلس في طرابلس.

ويأتى هذا الاجتماع، بحسب طلب من المستشارة البريطانية و ذلك لبحث مستجدات الأوضاع في الهلال النفطي والإصلاحات الاقتصادية ، والعملية السياسية في ليبيا بشكل عام والمتعلقة بمخرجات إجتماع باريس .

The post «العقاب» يبحث مع مستشارة بريطانية تطورات الوضع في الهلال النفطي appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية