الاتحاد الأفريقي يدعو لعدم الإضرار بالمنشآت النفطية

أصدرت مفوضية الاتحاد الأفريقي بيانا الْيَوْمَ الأحد بشأن الأحداث الأخيرة التي وقعت بالهلال النفطي حيث أكد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي على أن الموارد الطبيعية هي ملك للشعب الليبي.

وناشد البيان، جميع الفرقاء الليبيين بتجنب أي عمل من شأنه تعقيد الوصول إلى حل سريع للأزمات التي تعاني منها ليبيا بما يضع نهاية لمعاناة طويلة للشعب الليبي، داعيا كل الجماعات المسلحة إلى التوقف عن أي محاولة من شأنها الأضرار بالمنشآت النفطية أو عمليات الإنتاج أو التصدير التي تعيق حاجة الليبيين الملحة للمصادر الطبيعية اللازمة لمعيشة المواطنين اليومية.

وأعرب رئيس المفوضية، عن أمله في إجراء حوار شامل لتعزيز المصالحة و التصدي بطريقة سلمية لجميع القضايا الماثلة ، بما في ذلك حماية المصادر الوطنية من أجل الوصول إلى حل مستدام للوضع في ليبيا .

