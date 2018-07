أيوب قاسم: الاتحاد الأوروبي يريد استمرار الهجرة غير الشرعية ويستخدمها ورقة ضغط على الفرقاء السياسيين

المتوسط – سامر أبو وردة

قال الناطق باسم البحرية الليبية التابعة للمجلس الرئاسي، العميد أيوب قاسم، إن الاتحاد الأوروبي، منذ البداية، يأخذ على عاتقه قضية الهجرة غير الشرعية بطريقة سياسية وإعلانية ودعائية أكثر منها قضية إنسانية، مضيفاً أن الاتحاد منقسم بحد ذاته، وليس له رؤية موحدة، ويعلم أنه لا يملك حلول لها، بحسب قوله.

وأضاف أيوب قاسم، في تصريحات تليفزيونية رصدتها “المتوسط”، أن الاتحاد الأوروبي يتكون من ٢٨ دولة، كل منها لها أسبابها ورؤيتها من منطلق مصالحها، متابعا، “دول شرق أوروبا مثل رومانيا والمجر ليس لها نفوذ في أفريقيا، وغير معنية بقضية الهجرة، بخلاف دول مثل إيطاليا، وفرنسا التي لازالت تستعمر دولا أفريقية وتستفيد منها، ولذلك فهذه الدول مهتمة بالقضية.

وتابع، “الاتحاد الأوروبي يعلم أنه ليس لديه حلول لقضية الهجرة، لأن الدول المهيمنة في أفريقيا تريد أن تستمر الهجرة غير الشرعية، ولهذا دائما يتجهون بالقضية إلى الجانب الإنساني في الظاهر، ولكن يتم استغلالها سياسياً في الخفاء”

ورأى قاسم، أن جزء كبيرا مما يحدث حالياً في ليبيا، هو من تداعيات الهجرة غير الشرعية، موضحاً أن هناك ضغوطا تمارس على ليبيا، من جانب الدول والشركات المستفيدة من الهجرة غير الشرعية، من أجل التوقيع على اتفاقية قبول توطين المهاجرين على أراضيها، وأنه يتم استخدام هذه الورقة كنوع من الضغط على الفرقاء السياسيين.

