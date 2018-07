الجيش يسلم القطع الآثرية بمدينة درنة لـ«آثار شحات»

المتوسط:

أعلن جهاز الأمن الداخلي ببلدية شحات، تسليم كافة القطع الآثارية التي تخص مدينة درنة، إلى مراقبة آثار البلدية بتعليمات من اللواء ركن عبدالسلام الحاسي، آمرغرفة عمليات الكرامة بالجيش الليبي.

وأوضح الجهاز، عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، أمس الأحد، أنه تم تسليم القطع الآثرية بحضور عميد و أعضاء المجلس البلدي شحات ومراقب آثار شحات و رئيس جهاز الأمن الداخلي.

وكان قد نفذ كلا من العقيد منعم عبدالحكيم، والعقيد محمد الصادق عملية نوعية بالتعاون مع كتيبة 165 حسين الجويفي بالتواصل والتنسيق مع يونس الكواش مدير مكتب مراقبة آثار درنة لنقل كل ما هو ثمين من قطع آثار و معادن نفيسة إلى بيته و قام بتخزينها في الجزء الأسفل من منزله قبل وصول الدواعش إليها.

ويشار إلى أنه إخلاء المنزل يوم 28 رمضان الماضي، نظراً لكثافة النيران حيث مقر سكن يونس الكواش و للمحافظة على أسرته و التي تطلب ترك المنزل و النزوح إلى مكان آمن تم و أصبح المنزل تحت مراقبة أفراد كتيبة 165 و بآمرة النقيب ” أيوب علي ذوقة آمر السرية الثامنة محور درنة.

