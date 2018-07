المتوسط:

كشف مصدر دبلوماسي ليبي مسؤول في تصريح للمتوسط، عن لقاءات غير معلنة يعقدها رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح يومي الاثنين والثلاثاء مع عدد من اعضاء مجلس الدولة الإستشاري في العاصمة المصرية القاهرة.

وأكد ذات المصدر الذي فضل عدم الإفصاح عن هويته، أن لقاءات المستشار ” عقيلة ” مع أعضاء في مجلس الدولة تتمحور حول تعديل الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات المغربية على أن رئيس ونائبين، وإجراء انتخابات نهاية العام الجاري.

The post عقيلة صالح يلتقي أعضاء بالمجلس الاستشاري في القاهرة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية